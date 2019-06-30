"كاف": مصر نجحت في خوض تحدي "أمم إفريقيا" خلال 4 أشهر فقط

أشاد جون ميشيل بينزيت عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" عن مجموعة الإسكندرية، بالملاعب التي تستضيف مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، قائلًا إن "الملاعب لمست المواصفات العالمية ونفخر بجودة الملاعب التي أشاد الجميع بجودتها والعناية بها".



وقال ميشيل: "أود أن أشكر هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على ما بذل من جهد لإنجاح تنظيم البطولة، حيث نجحت بإنجاز التحدى في 4 أشهر فقط، فهي دولة تحترم كرة القدم ولديها بنية تحتية على أعلى مستوى".



وأضاف- خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته اللجنة باستاد الإسكندرية للحديث عن تحليل التقنيات والطرق المتبعه في المباريات السابقة باستاد الإسكندرية وسائر المجموعات- "مصر عملت على رفع كفاءة مواصفات هذه البطولة ومن الصعب تكرار هذا التنظيم مستقبلا لكننا ملتزمون بشروط محددة وأي دولة قادرة على استضافة البطولة لابد أن يكون لديها 3 سنوات للتحضير في الوقت الذى نجحت فيه مصر بالتحضير في 4 أشهر".

وأوضح: "لن نستطيع أن نتشبث بدولة واحدة فقط، نحن نشجع الدول على إثراء تنظيمها وتحسين وضعها لتنظيم مسابقات أخرى".

وردًا على اللعب في فصل الصيف، قال ميشيل: "حالة الطقس والمناخ قد تكون عائقًا للاعبين ونحاول أن نتخطى ذلك، ولكن في أي وقت من العام، إذا أقيمت البطولة في نفس التوقيت بأي دولة كنا سنلعب في نفس المناخ وفي كأس العالم في روسيا كانت الحرارة أصعب من الآن".

وأكمل: "على سبيل المثال محمد صلاح نجح في التغلب على ظروف المناخ عندما انتقل من اللعب في مصر إلى أوروبا وعاد مرة أخرى للعب في نفس الأجواء مجددا".

وتابع: "نحن الآن نتابع بشغف المتتخبات التي ستتأهل لدور الستة عشر، فبالفعل صعدت 4 فرق رسميا".

واختتم تصريحاته: "دورنا هنا توثيق تاريخ هذه المسابقة التي تضم 24 فريقا".