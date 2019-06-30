بول بوت يعلن تشكيل غينيا لمواجهة بوروندي

أعلن "بول بوت" المدير الفني لمنتخب غينيا، تشكيل فريقه لمواجهة بوروندي في كأس الأمم الإفريقية 2019.



غينيا ستواجه بوروندي مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن الجولة الثالثة والختامية للدور الأول من منافسات بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.



وجاء تشكيل غينيا كالتالي:



حراسة المرمي: إبراهيما كونيه

الدفاع: إسياغا سيلا، فالايت سيمون، امادوا دياورا، فرنست سيكا بوكا

الوسط: لامين ياتارا، ابراهيميا تراوريه، فرانسوا كامانو

الهجوم: إبراهيميا سيسيه، ابميكائيل بيريت، سوري كابا.