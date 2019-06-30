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رياضة

مران مغلق لنسور قرطاج استعدادًا لمباراة الحسم أمام موريتانيا

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:06 م
جريدة الدستور
وكالات
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قرر الفرنسي الآن جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، منع حضور الإعلاميين لمران نسور قرطاج اليوم في إحدى الملاعب الفرعية لنادي بتروجيت.

وقرر جريس فرض السرية التامة على تدريب تونس قبل موقعة الحسم الثلاثاء المقبل أمام موريتانيا في ختام مباريات المجموعة الخامسة .

وتلتقى تونس مع موريتانيا الثلاثاء في تمام التاسعة مساء على ملعب ستاد السويس، ويملك الفريق التونسي نقطتين في رصيده من تعادلين مع أنجولا ومالي فيما يملك منتخب المرابطين الموريتاني نقطة وحيدة من تعادل سلبي مع أنجولا .

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