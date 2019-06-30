الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

شالكه يعلن تعاقده مع المدافع التركي كاباك

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:01 م
المدافع التركي كاباك
المدافع التركي كاباك
وكالات
طباعة
أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، تعاقده مع المدافع التركي أوزان كاباك 19/ عاما/ بعقد مدته خمس سنوات.

وينضم كاباك من شتوتجارت بعدما وافق شالكه على دفع 15 مليون يورو (17 مليون دولار) وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام، وهو قيمة الشرط الجزائي بعقده.

وانضم المدافع لشتوتجارت من جالطة سراي قبل ستة أشهر مقابل 11 مليون يورو.

ومدد شالكه تعاقده أيضًا مع لاعب خط الوسط الأمريكي ويستون ماكيني 20/ عاما/ لمدة عامين حتى يونيو .2024

موضوعات متعلقة

منذ يومين

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

فيديو.. سيدة مصرية تلقن مذيع الجزيرة درسًا في الوطنية على الهواء

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الخطيب يكلف مرتجى بالسفر لإنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى

منذ حوالي 6 ساعات

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

الخطيب يكلف مرتجى بالسفر لإنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

ستوديو

سوسن بدر برفقة حفيديها للمرة الأولى.. صورة

تشكيل نيجيريا أمام مدغشقر في الجولة الثالثة بكأس أمم إفريقيا 2019

النقيب محمد الحايس: "لا أخشى الموت.. وأتمنى العودة للعمل للدفاع عن الوطن"

مظهر شاهين مشككا في مرض ريهام سعيد: "شكلها عملية تجميل وفشلت"

ads

رياضة

خيار جديد يمهد طريق لاعب الريال إلى الكالتشيو

مران مغلق لنسور قرطاج استعدادًا لمباراة الحسم أمام موريتانيا

السنغال تستعيد جانا جاي لكنها تعاني من المزيد من الإصابات

بـ100 مليون جنيه.. الهلال السعودي يطلب التعاقد مع محمود علاء

منوعات

10 أمراض "غريبة" تنقلها الحيوانات إلى البشر

حكاية صورة.. سحر الـ"20 جنيه"

إحصاء: اليونانيون أكثر الأوروبيين حصولًا على عطلات طويلة

طلاب إندونيسيون يبتكرون جهازًا لتحديد موقع ضحايا الزلازل تحت الأنقاض

إسلام سياسي

في ذكرى 30 يونيو.. الإفتاء: الإخوان الإرهابية إلى زوال وتبقى الأوطان (فيديو)

الإرهابية تطلق "هاشتاجات" لتشويه صورة لاعبي المنتخب

"أردوغان" يحذر الإخوان الهاربين من الحديث عن السياسة التركية

"حقيقة الإخوان".. وثائقي أمريكي يكشف إرهاب الجماعة على لسان قادتها

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
المزيد
ads

الثقافة

إسلام بحيري: 30 يونيو هي الثورة وكفى

الأحد المقبل افتتاح "المعرض الجماعي 2019" بجاليري دروب

ورش فنية متنوعة بثقافة الجيزة

الجمعة.. افتتاح معرض "ألوان الحياة" بمتحف الطفل

صفحتنا ع الفيس بوك