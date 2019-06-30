شالكه يعلن تعاقده مع المدافع التركي كاباك

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، تعاقده مع المدافع التركي أوزان كاباك 19/ عاما/ بعقد مدته خمس سنوات.



وينضم كاباك من شتوتجارت بعدما وافق شالكه على دفع 15 مليون يورو (17 مليون دولار) وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام، وهو قيمة الشرط الجزائي بعقده.



وانضم المدافع لشتوتجارت من جالطة سراي قبل ستة أشهر مقابل 11 مليون يورو.



ومدد شالكه تعاقده أيضًا مع لاعب خط الوسط الأمريكي ويستون ماكيني 20/ عاما/ لمدة عامين حتى يونيو .2024