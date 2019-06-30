المجموعة الرابعة تصطدم بالحسابات المعقدة.. والقرعة تطل برأسها

تحت شعار "لا للحسابات المعقدة"، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم مباراته المرتقبة غدا الاثنين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا (كان 2019) المقامة حاليا في مصر فيما يلتقي المنتخب الإيفواري نظيره الناميبي في المباراة الثانية بالمجموعة والتي تقام في نفس التوقيت.



وتطل "القرعة" برأسها بقوة لحسم الصراع في هذه المجموعة المعقدة حيث ينتظر اللجوء لها في حالتين تبدو فرص حدوثهما قوية إذا سارت الأمور على نفس المنوال مثلما كان الحال في الجولتين الأولى والثانية.



وخلال الجولتين السابقتين، انتهت جميع المباريات بنتيجة 1 صفر ليتعقد الموقف بشدة في هذه المجموعة وهو ما قد يدفع بالقرعة لحسم ترتيب المراكز الثلاثة الأولى أو لحسم هوية المنتخب المتأهل مع المغرب إلى الدور الثاني (دور الستة عشر).



ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة برصيد ست نقاط من انتصارين متتاليين لكنه قد يجد نفسه ثالثا في هذه المجموعة خلف منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا حال اللجوء للقرعة لحسم ترتيب المنتخبات في هذه المجموعة.



وتنص لوائح البطولة على أنه حال تساوى فريقان أو أكثر في رصيد النقاط مع انتهاء فعاليات الدور الأول يتم الاحتكام إلى عدة معايير تطبق على التوالي لحسم الترتيب في المجموعة.



وفي حالة التساوي في رصيد النقاط، سيطبق معيار المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية في هذا الرصيد لتحديد ترتيبها في المجموعة وفي حال استمر التشابك بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء لفارق الأهداف العام في المجموعة والأهداف التي سجلها كل فريق ثم يتم اللجوء بعدها للقرعة.



ويلتقي المنتخب المغربي (ست نقاط) نظيره الجنوب أفريقي (ثلاث نقاط) غدا كما يلتقي المنتخب الإيفواري (ثلاث نقاط) نظيره الناميبي (بلا نقاط).



وفي حال فاز منتخب جنوب أفريقيا على المغرب 1 صفر ومنتخب كوت ديفوار على ناميبيا بنفس النتيجة ستتساوى منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا في كل شيء مع تطبيق مختلف المعايير ليصبح معيار القرعة هو الحاسم بين هذه المنتخبات لتحديد ترتيبها في المراكز من الأول إلى

الثالث.



ولكن القرعة قد تستخدم أيضا حال حدوث مفاجآت في مباراتي الغد بمعنى فوز منتخب ناميبي على كوت ديفوار 1 صفر وفي حال فاز منتخب المغرب على جنوب أفريقيا بنفس النتيجة حيث ستتساوى منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا في رصيد الثلاث نقاط وفي كل شيء طبقا للمعايير المختلفة ومن ثم سيكون اللجوء للقرعة لتحديد ترتيبهم في المجموعة خلف المنتخب المغربي حيث يتأهل صاحب المركز الثاني مباشرة وقد يتأهل أيضا صاحب المركز الثالث ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة.



وأكد هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب أن مواجهة جنوب أفريقيا غدا ستشهد بعض التغييرات في التشكيل.



وقال رينار إن فريقه يحتاج إلى التركيز في هذه المباراة. وأضاف أنه سيكون هناك تعديلات في تشكيل المنتخب المغربي أمام جنوب أفريقيا مشيرا إلى أنه سيحدد التشكيل بعد مران اليوم.



ويحسم الجهاز الطبي للمنتخب المغربي اليوم الموقف النهائي للمهاجم خالد بوطيب من اللحاق بمواجهة جنوب أفريقيا. وتعرض بوطيب لإصابة في الركبة

وتم استبعاده من مواجهة كوت ديفوار الماضية والتي فاز فيها منتخب المغرب بهدف نظيف.



وينتظر أن يخضع بوطيب لاختبار نهائي في تدريبات اليوم قبل مواجهة منتخب الأولاد.



وأكد الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا صعوبة مواجهة أسود أطلس غدا. وقال باكستر: "نعلم أن المغرب فريق قوى جدا

ويحظى بخبرة عالية للغاية ولكن سنفعل كل ما بوسعنا للفوز بالنقاط الثلاث والتأهل لدور16 من البطولة".



وأضاف: "المغرب فريق منظم جدا ومرن، يجب أن يبذل لاعبونا قصارى جهدهم.. إذا دعمنا دفاعنا يمكننا الفوز".



وأكد بيرسي تاو لاعب منتخب جنوب أفريقيا أنهم لن يقبلوا بغير الفوز على المغرب لضمان التأهل لدور ال16.وقال تاو: "التجهيزات لبطولة أمم أفريقيا لم تكن كما أردنا. لذا تعرضنا لخسارة مفاجئة في الجولة الأولى أمام كوت ديفوار".



وأضاف أن فريقه يستهدف الفوز على أسود الأطلس للعبور إلى دور ال16.



وطالب تاو جماهيره بلاده بدعم المنتخب خاصة وأن الفريق يعاني من ظروف صعبة في الوقت الراهن.



وأكد المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار إبراهيما كامارا إن لقاء فريقه غدا أمام ناميبيا يتسم بالصعوبة وأن هدفه الأساسي هو تحقيق الفوز والصعود من

المجموعة الرابعة إلى الدور التالي.

وأوضح كامارا أن هدف فريقه ليس الفوز والصعود فقط بل أيضا الذهاب بعيدا في البطولة وربما الفوز باللقب. وأكد كامارا أنه سيجري بعض التغييرات في تشكيل منتخب كوت ديفوار غدا أمام ناميبيا وأنه سيدفع بدم جديد في الفريق حتي يمنح الفرصة للاعبين آخرين لتقديم مستوي مميز مشيرا إلي أنه سيركز في التشكيل على الشق الهجومي من أجل الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط.



وأشار المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار إلى غياب سيرج أورييه عن مباراة الغد بسبب الإصابة.