الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

الأمن السوداني يمنع المتظاهرين من الوصول لمقر وزارة الدفاع

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:50 م
جريدة الدستور
محمد عمر
طباعة
أكد شهود عيان في السودان، اليوم الأحد، أن المتظاهرين يحاولون التوجه إلى مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، ضمن التظاهرات التي دعت إليها قوى الحرية والتغير في عموم البلاد اليوم.

من جانبه أطلق الأمن السوداني النار في الهواء لمنع المتظاهرين من التوجه لمقر قيادة الجيش بالعاصمة، وذلك وفق قناة العربية.

كما أكد شهود عيان أن هناك عمليات إطلاق نار في الهواء من قبل قوات الأمن بمدينة أم درمان لمنع متظاهرين من عبور جسر يؤدي للخرطوم.

وشدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو على أن المجلس الانتقالي هو حارس لثورة الشعب السوداني، متعهد بحماية المتظاهرين الذين خرجوا اليوم في مختلف أنحاء البلاد.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري، في وقت سابق اليوم، إن المجلس يسعى لتحقيق سلام شامل في السودان لا يقصي أي جهةـ معتبرا أن حميدتي: مهمة المجلس الانتقالي هي حماية الثورة السودانية.

ودعا نائب رئيس المجلس العسكري إلى اتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير المعارضة من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة.

وكشف مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، أمس أن الوساطتين الإفريقية والإثيوبية قدمتا إلى المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مقترحا معتدلا بعد اجتماع مع كل طرف من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 22 دقيقة

منتخب غانا يتراجع عن البقاء فى الإسماعيلية

منذ حوالي 19 ساعة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

رسالتان من الفتاة المكسيكية لمحمد صلاح: "الكل يستحق فرصة ثانية"

منذ يومين

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

الخطيب يكلف مرتجى بالسفر لإنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

ستوديو

تشكيل نيجيريا أمام مدغشقر في الجولة الثالثة بكأس أمم إفريقيا 2019

النقيب محمد الحايس: "لا أخشى الموت.. وأتمنى العودة للعمل للدفاع عن الوطن"

مظهر شاهين مشككا في مرض ريهام سعيد: "شكلها عملية تجميل وفشلت"

بعد إصابتها بمرض خطير.. ريهام سعيد توجه رسالة لأهالي الأطفال المنتظرين عمليات

ads

رياضة

خيار جديد يمهد طريق لاعب الريال إلى الكالتشيو

مران مغلق لنسور قرطاج استعدادًا لمباراة الحسم أمام موريتانيا

السنغال تستعيد جانا جاي لكنها تعاني من المزيد من الإصابات

بـ100 مليون جنيه.. الهلال السعودي يطلب التعاقد مع محمود علاء

منوعات

10 أمراض "غريبة" تنقلها الحيوانات إلى البشر

حكاية صورة.. سحر الـ"20 جنيه"

إحصاء: اليونانيون أكثر الأوروبيين حصولًا على عطلات طويلة

طلاب إندونيسيون يبتكرون جهازًا لتحديد موقع ضحايا الزلازل تحت الأنقاض

إسلام سياسي

في ذكرى 30 يونيو.. الإفتاء: الإخوان الإرهابية إلى زوال وتبقى الأوطان (فيديو)

الإرهابية تطلق "هاشتاجات" لتشويه صورة لاعبي المنتخب

"أردوغان" يحذر الإخوان الهاربين من الحديث عن السياسة التركية

"حقيقة الإخوان".. وثائقي أمريكي يكشف إرهاب الجماعة على لسان قادتها

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
المزيد
ads

الثقافة

إسلام بحيري: 30 يونيو هي الثورة وكفى

الأحد المقبل افتتاح "المعرض الجماعي 2019" بجاليري دروب

ورش فنية متنوعة بثقافة الجيزة

الجمعة.. افتتاح معرض "ألوان الحياة" بمتحف الطفل

صفحتنا ع الفيس بوك