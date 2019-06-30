الأمن السوداني يمنع المتظاهرين من الوصول لمقر وزارة الدفاع

أكد شهود عيان في السودان، اليوم الأحد، أن المتظاهرين يحاولون التوجه إلى مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، ضمن التظاهرات التي دعت إليها قوى الحرية والتغير في عموم البلاد اليوم.



من جانبه أطلق الأمن السوداني النار في الهواء لمنع المتظاهرين من التوجه لمقر قيادة الجيش بالعاصمة، وذلك وفق قناة العربية.



كما أكد شهود عيان أن هناك عمليات إطلاق نار في الهواء من قبل قوات الأمن بمدينة أم درمان لمنع متظاهرين من عبور جسر يؤدي للخرطوم.



وشدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو على أن المجلس الانتقالي هو حارس لثورة الشعب السوداني، متعهد بحماية المتظاهرين الذين خرجوا اليوم في مختلف أنحاء البلاد.



وقال نائب رئيس المجلس العسكري، في وقت سابق اليوم، إن المجلس يسعى لتحقيق سلام شامل في السودان لا يقصي أي جهةـ معتبرا أن حميدتي: مهمة المجلس الانتقالي هي حماية الثورة السودانية.



ودعا نائب رئيس المجلس العسكري إلى اتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير المعارضة من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة.



وكشف مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، أمس أن الوساطتين الإفريقية والإثيوبية قدمتا إلى المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مقترحا معتدلا بعد اجتماع مع كل طرف من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.

