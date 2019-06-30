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رياضة

أحمد حسن: مصر أظهرت للجميع قدرتها على تنظيم أمم أفريقيا

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:49 م
أحمد حسن
أحمد حسن
وكالات
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قال أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق إن بلاده أظهرت للجميع قدرتها على تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا رغم ضيق الوقت.

وأكد أحمد حسن، في مؤتمر صحفي مشترك مع الكاميروني صامويل إيتو والسنغالي الحاجي ضيوف، اليوم الأحد، أن الكل يسعى جاهدا لإخراج البطولة الحالية بأفضل صورة ممكنة، مشيرا إلى أن مصر تعتز بكل الأفارقة.

ونوه قائد منتخب الفراعنة السابق بقرار الكاف بتغيير موعد إقامة البطولة إلى الصيف، موضحا أن اختيار هذا التوقيت سيجعل الاهتمام الإعلامي منصبا على البطولة مما سيجعلها محل متابعة من العالم كله.

وبخصوص المستوى الفني للبطولة، أكد حسن على حاجة المنتخبات للوقت، لافتا إلى أن الجولة الأولى غاب عنها المستوى الطيب، بخلاف الجولة الثانية التي عرفت تحسنا في الأداء.

وقال:"الكرة الأفريقية تغيرت، حضرنا بعض المباريات رأينا فيها تكتيك عالي جدا وشراسة كبيرة. مباراة الجزائر والسنغال كانت بمثابة نهائي مبكر. المنافسة ستشتد في قادم الأيام".

وأضاف:"منتخبات الجزائر والمغرب ونيجيريا والكاميرون أظهرت قوة كبيرة، في حين كنا نتوقع أداء أفضل من منتخبات تونس ومصر والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا".

وأشاد حسن بالتطور الفني الذي بلغته بعض المنتخبات غير المرشحة كزيمبابوي وأوغندا، منوها أن التزام وانضباط جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، غير كليا من مستوى هذا المنتخب الذي أصبح أكثر انتماء لبلده مما كان عليه في السابق، معتبرا أن بلماضي جزء مهم من هذا
الانتماء.

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