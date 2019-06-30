التحفظ على 2 طن شيكولاتة فاسدة بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 2 طن شيكولاتة غير صالحة للاستخدام قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير مسئول عن مصنع بدون ترخيص بمنطقة برج العرب، لحيازته كميات من الشيكولاتة مجهولة المصدر.



تم مداهمة المصنع وضبط 2 طن من الشيكولاتة منتهية الصلاحية قبل ترويجها بالأسواق.



كما تم ضبط دقيق بلدى مدعم، قبل التصرف فيه وبيعه بالسوق السوداء حوالي 250 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم، كما تحرر 5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص من الجهات المعنية، وتحرير 15 محضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات، وتحرير عدد 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.



جاء ذلك بناء على حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وذلك في إطار تشديد الرقابة وضبط الأسواق.