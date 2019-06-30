إحباط تهريب ثعابين سامة بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 مطار القاهرة الدولي، برئاسة الديب عبدالحي مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الثعابين السامة والحرباء بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض "سايتس" وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وأحكامه وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994المعدل برقم 9 لسنه 1999 م 28 والمرسوم الوزارى رقم 1150لسنة 1995.



البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 961 القادمة من بانكوك، اشتبه إبراهيم عامر، رئيس اللجنة الجمركية، في راكب مصري الجنسية قادم من بانكوك، حاول استغلال وجود عدد كبير من الركاب في ذلك التوقيت للخروج من الصالة الخضراء.



وبالعرض على أحمد على، مدير الجمرك بالإنابة، قرر تكليف مصطفى النجار، مأمور الجمرك، تحت إشراف فتحي فوزي، مدير الحركة، بتفتيش حقائبه فتبين وجود 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس مستعملة متسخة تبين أن بداخلها مجموعة 96 ثعبانا ساما وحرباء.



وبالعرض على مدير الجمارك، قرر استدعاء طبيب الحجر البيطري ومندوب إدارة الحياة البرية واللذين أفادا بأن المضبوطات هي مجموعة من الثعابين السامة والحرباء المحظور تداولها طبقًا لإتفاقية سايتس الدولية.



قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.



يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وإبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.