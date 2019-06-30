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الثقافة

إسلام بحيري: 30 يونيو هي الثورة وكفى

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:38 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو٬ قال الباحث إسلام بحيري٬ عبر منشور له في صفحته الرسمية بالفيس بوك: "كلما جاءت ذكرى 30 يونيو٬ أتذكر مقولة المتصوف العظيم الشيخ "النفري": إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. 30 يونيو ليس هناك لغة أو عبارة أو نسق بلاغي أعبر به عنها. 30 يونيو هي أشرف وأطهر وأعز أيام مصر منذ فجر تاريخها، لأنه لم تكن مصيبة لتصيب مصر على كل ما عانت في تاريخها أكبر من مصيبة سقوطها أسيرة ومغتصبة تحت أقدام المرشد وأمراء المؤمنين. 30 يونيو هي الثورة وكفى.

تابع بحيري: 30 يونيو كانت ثورة أبطالها كل فرد ساهم فيها ولو بخطوات مشاها في شارع مجهول يحمل لافتة أو يزأر. 30 يونيو هي بعث مصر الجديد وانتشالها من أكبر لعنة في تاريخها كله. 30 يونيو هي الفرقان، أقبل الاختلاف على كل شيء في حياتي، ولا أقبل الاختلاف عليها حتى بكلمة. 30 يونيو لها كل التبجيل والتقديس والدرجات العلى، آمنت بها ولا أكفر إيماني هذا يوما، أما انتصارها في 3 يوليو فله أبطال مصر مدينة لهم أبد الدهر نحكي عنهم في حينها بعد أيام.

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