وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد توسعة الفصول للعام الدراسي المقبل

تفقد الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد الموافق والتي توافق ذكرى ثورة 30 من يونيو المجيدة، لأعمال التوسعة باستخدام الفراغات المتاحة لزيادة عدد الفصول لاستيعاب الزيادات والكثافات المستقبلية لأبناء الحي والمجتمع المحيط لمدرسة 25 يناير للتعليم الأساسي والتابعة لإدارة الخارجة التعليمية.



كما شهد التداوي أعمال رفع كفاءة ملاعب مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، بعمل تنجيل الملاعب، ومن خلال الزيارة تفقد عنابر الدواجن بالمدرسة، أصدر تعليماته بزيادة أعداد الدواجن واستخدام كافة العنابر والإمكانيات المتاحة، والتنويع بين تربية أنواع الطيور المختلفة، علاوة على الإشارة إلى استخدام منافذ بيع المدرس للخضراوات إنتاج الصوب الزراعية، وأعمال منتجات الألبان والأيس كريم خاصة في فصول الصيف وإجازات الطلاب، وتزيين وتجميل ورفع كفاءة بوابة مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية للبنات.