حكاية صورة.. سحر الـ"20 جنيه"

"بـ٢٠ جنيه وبس" كلمة سحرية بسيطة كافية وكفيلة أن تجمع حول مرددها العشرات ممن يثيرهم فضول هذا المبلغ الذي أصبح بالنسبة لهم مجرد "فكة".



لفتت هذه الكلمة التي ينادي بها بائع شارع روكسي، نظر ماسح الأحذية الذي ذهب حاملًا عدته لمشاهدة ما يمكن أن يقتنيه بـ"العشرين جنيه" والتي من الممكن أن تكون هي مصدر رزق يومه.



استطاعت هذه الكلمة أيضًا أن تستحوذ على فضول أحد ركاب الأتوبيس المار بالشارع، والذي يسير بخطوات تسابقها الخطوات العادية للمواطنين، كطبيعة عادية وقت الذروة بهذا الشارع، ما جعله يترك كرسيه الذي حصل عليه بصعوبة تامة في هذه الزحمة المكدسة داخل الأتوبيس لينزل ويلبي فضوله عن منتجات الـ"٢٠ جنيه".



خيرات كثيرة تحملها الـ"20 جنيه" من ملابس متنوعة "بناطيل جينز وقماش وقمصان وبلوفرات".