ثقافة أسيوط تنظم احتفالية فنية في ذكرى ثورة 30 يونيو

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط احتفالية فنية كبرى بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة.



وقدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان حمدى قطب مجموعة متنوعة من التابلوهات الشعبية منها التنورة ورقصة العصا وعرض الحجالة، بالإضافة إلى عرض سينمائي فيلم ضمن فعاليات عروض السينما الإفريقية التى يقدمها صندوق التنمية الثقافية، والتى جاءت بالتزامن مع انطلاق فعاليات كأس الأمم الإفريقية.



هذا وتحكى قصة الفيلم حياة طفل كان يعيش مع أسرته في فرنسا وانتقل إلى بوركينا فاسو فى إفريقيا واختلاف الحياة بين القارتين.



جاء ذلك بحضور لفيف من الأدباء والقيادات الثقافية والفنية والتنفيذية بمحافظة أسيوط.