الأحد المقبل افتتاح "المعرض الجماعي 2019" بجاليري دروب

تحتضن قاعة دروب للفنون التشكيلية، حفل افتتاح "المعرض الجماعي 2019" والذي يفتتحه ضيف الشرف والفنان القدير، محمد الطراوي، وذلك في السابعة مساء الأحد الموافق 7 يوليو المقبل.



هذا، ويشارك بالمعرض في مجال التصوير كل من: إبراهيدم البريدي، أسماء خوري، أحمد سليم، أيمن طاهر، أميمة السيسي، إيمان حكيم، حنان يوسف، سمير عبد الرحمن، سمير فؤاد، راندا إسماعيل، طاهر عبد العظيم، شاكر المعداوي، فرحات ذكي، فاطمة حسن، محمد يوسف، هناء هاشم، وليد نايف، وياسر جعيصة.



وفي مجال أعمال كل من المثالين: أبو بكر محمد، إسحاق دانيال، جلال جمعة، حليم يعقوب، سيد عبدة سليم، معاوية هلال ومراد فخر الدين.



وفي مجال الخط العربي: صلاح عبدالخالق ورشا قاسم، وفي مجال عرائس مصرية: نادية حسن، وفي مجال الزجاج: مها عبدالكريم.