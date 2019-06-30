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محافظات

توافد جماهير نيجيريا ومدغشقر على استاد الإسكندرية

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:23 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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توافد مشجعو منتخبي نيجيريا ومدغشقر، على استاد الإسكندرية الدولي، لمؤازرة منتخبيهما في اللقاء الذي يجمع بين منتخبي نيجيريا ومدغشقر، بملعب استاد الإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وحرصت مديرية أمن الإسكندرية على تأمين محيط الاستاد وأبواب الدخول، وكذلك تم غلق الشوارع المؤدية إلى الاستاد ومنع مرور السيارات واستبدالها بممرات سير أخرى.

كانت محافظة الإسكندرية، قد أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة فعاليات البطولة والعمل على إزالة أي معوقات بصفة فورية وعاجلة.

من جانبه أكد محافظ الإسكندرية المتابعة الفورية والمستمرة لفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ٢٠١٩ التي تستضيفها المحافظة باستاد الإسكندرية الدولي.

وأكد أن جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، رفعت درجة الاستعدادات القصوى للظهور بصورة مشرفة خلال فترة إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن جانبه ترأس محافظ الإسكندرية غرفة العمليات المركزية، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وجميع أعضاء اللجنة والجهات المعنية.

ويتصدر المنتخب النيجيري، المجموعة الثانية من البطولة، برصيد 6 نقاط ويليه منتخب مدغشقر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد فوزه الأخير على منتخب بوروندي.

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