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تقارير ومتابعات

"الصحة" تحذر من "ليدوكايين" مغشوش.. وصيادلة: لم يصلنا منشور

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:23 م
جريدة الدستور
آية سالم
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طالبت الإدارة المركزية للصيدلة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، بضبط وتحريز كل ما يوجد في السوق المحلية من مستحضر "ليدوكايين"، وحذرت من وجود عبوات مغشوشة منه تستخدم كمخدر موضعي.

وأكدت الإدارة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصيادلة في حال عدم وجود فواتير شراء للمستحضر المذكور، من خلال منشور رقم27 لعام 2019.

وترصد "الدستور" مدى وجود المستحضر في الصيدليات، وحجم الإقبال عليه، وما إذا كان هناك منشور تحذيرى تم توزيعه على الصيادلة أم لا، وجاءت على النحو التالي:

قال محمد رجائي، صيدلى في منطقة الوراق، إنه لم يصل إليه أية منشورات تحذيرية من الإدارة المركزية للصيادلة عن مستحضر "ليدوكايين".

وأضاف أن المستحضر يستخدم كمرهم موضعي لتخفيف الألم والحكة الناجمة عن حروق الشمس أو أي حروق طفيفة، بالإضافة إلى لدغ الحشرات والخدوش، وله بعض الاستخدامات الأخرى، مؤكدًا على أنه لم توجد عبوات مغشوشة منه بالصيدليات، لأن الأدوية لها مدة صلاحية محددة.

وأكد محمد أمين، صيدلى، أن هناك فرق بين العبوات الأصلية والمغشوشة، فالأصلي يكون حجم السائل فيه أكثر، عكس المغشوش الذى تكون فيه أقل، والأصلي به ذراع في الفم بينما لايوجد في المغشوش، والنشرة الأصلية مطبوعة عكس الأخرى تكون عبارة عن ورق تصوير، كما يوجد كود على العبوة والأصلية.

وقالت منال عطا الله، صيدلانية، أنه لم يصلها منشور تحذيري عن المستحضر المذكور، لافتة إلى أن عندما تصدر الإدارة المركزية منشورا لم يتم توزيعه على الصيادليات أحيانا، وتكتفي بنشره فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك إقبال على المستحضر علاوة على وجود بدائل عديدة له.

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