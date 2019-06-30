إحصاء: اليونانيون أكثر الأوروبيين حصولًا على عطلات طويلة

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن اليونانيين يمضون عطلات طويلة تصل لضعف الوقت الذي يمضيه مواطنو أية دولة أخرى في منطقة الاتحاد الأوروبي.



ونقلت صحيفة "جريك ريبورتر" الإخبارية اليونانية، اليوم الأحد، عن المكتب أن اليونانيين يمضون 9.9 يوم في المتوسط في العطلات بزيادة الضعف تقريبا عن المتوسط في عموم الاتحاد الأوروبي وهو 5.1 يوم.



كما أظهرت الأرقام أن المواطنين في الدولة الأخرى الذين يقومون بإجازات خارج منازلهم لفترات ممتدة وبشكل روتيني لأكثر من أسبوع هم مواطنو لوكسمبورج بالتحديد، وذلك لأنهم يقضون ما يقرب من 7.1 يوم عطلة على سبيل المثال.