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مصر

البدوي: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هيبتها

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:12 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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نظم الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوي اليوم الأحد، احتفالية بمقر الاتحاد بسموحة، وذلك احتفالًا بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وأكد مجدي البدوي الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسكندرية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن ثورة 30 يونيو جاءت لتقضي على الجماعات الإرهابية التي تسببت في الكثير من الأضرار باقتصاد مصر، وتشريد الكثير من العمال.

وأضاف البدوي أن يوم 30 يونيو أعاد لمصر هيبتها مرة أخرى، وكان السبب الرئيسي في النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليًا، مؤكدًا أنه لولا إرادة الشعب المصري في ذلك اليوم ما نجحت تلك الثورة.

وشارك بالاحتفالية مجدي سعد، وكيل وزارة القوى العاملة، والشيخ إبراهيم الجمل، أمين بيت العيلة بالإسكندرية، والنائب صلاح عيسى، والنائب كمال أحمد، واللواء أسامة عصمت، الخبير الأمني، والشيخ محمد أبوالخير، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

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