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اقتصاد

الصين تخفف قيود الاستثمار الأجنبي وسط تراجع توترات التجارة

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:12 م
الصين
الصين
وكالات
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قالت لجنة التخطيط الصينية التابعة للدولة، الأحد، إنها قلصت عدد القطاعات الخاضعة لقيود الاستثمار الأجنبي، مع تحرك بكين للوفاء بتعهدها بفتح صناعات كبرى أمام الاستثمار.

يأتي تخفيف القيود الذي كان متوقعًا على نطاق واسع، بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع على استئناف محادثات التجارة مع تقديم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تنازلات بشأن الرسوم الجمركية وتخفيف القيود على شركة التكنولوجيا الصينية "هواوى".

وقالت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، إنها خففت القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاعات تشمل التنقيب عن النفط والغاز وسمحت بانفتاح أكبر فى قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع.

ونشرت اللجنة على موقعها قائمة جديدة أقصر بالصناعات التي يخضع الاستثمار الأجنبي فيها لقيود أو يحظر.

وقلصت اللجنة عدد القطاعات أو القطاعات الفرعية على القائمة السلبية إلى 40 من 48 فى القائمة السابقة التي نُشرت في يونيو الماضي.

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