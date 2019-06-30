ورش فنية متنوعة بثقافة الجيزة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث شهد قصر ثقافة الجيزة مجموعة أنشطة تضمنت ثلاث ورش رسم للكبار والأطفال لرسم قاع البحر ورسم العين باستخدام ألوان الفحم والألوان الفلومستر، بالإضافة لورشتي تدريب الباليه وورشة لتعليم الخياطة والتفصيل بالتعاون مع مكتبة الهلال الأحمر التي أقامت معرضا لرسوم الأطفال عن عيد الفطر المبارك باستخدام الألوان المختلفة.



قدّمت مكتبة ساقية مكي احتفالية مع الأطفال بمناسبة ثورة 30 يونيو تضمنت عرض أغان وطنية ومسابقة في المعلومات العامة، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية للتعبير عن إنجازات ثورة 30 يونية باستخدام الألوان الخشب.



بينما نفّذ بيت ثقافة أوسيم ورشة تعليم أشغال كروشيه باستخدام الخيط الصوف، كما عقدت مكتبة الشيخ زايد ورشة حكي عن قصة "حسناء والثعبان الملكي" للكاتب يعقوب الشاروني وتعد القصة من القصص الثرية التي تمد الأطفال والشباب بأفكار إيجابية عن وطنهم وتزيد لديهم الثروة اللغوية وتُثري خيالهم عن آثار الحضارة المصرية والمعالم السياحية في بلادنا.