الروم الأرثوذكس تنشر أحدث ألبوم صور لتعيين رئيس أساقفتها الجديد بأمريكا

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا لكنيسة الروم الأرثوذكس والمعروفة بايبارشية أرموبوليس كنسيا، والمتحدث الرسمي للكنيسة، في بيان رسمي له اليوم صورًا، لإتمام طقس تتويج المطران إلبدوفورس كسابع رئيس أساقفة للبطريركية المسكونية على إبرشية الروم الأرثوذكس الأمريكية في كاتدرائية الثالوث المقدس في مانهاتن.



وتحتفل الكنيسة، بصوم الأباء الرسل المقرر أن تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي في 12 يوليو المقبل.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أيام صوم الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال أيام الخماسين المقدسة.