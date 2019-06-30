الجمعة.. افتتاح معرض "ألوان الحياة" بمتحف الطفل

يفتتح في الحادية عشرة صباح الجمعة المقبل، بمركز إبداع الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة، الدورة الرابعة لمعرض "ألوان الحياة" الذي يهدف إلى دعم كل فنان عن طريق تعليمه قبل المعرض كيف يعرض منتجاته ويبيعها لأكثر عدد من الحاضرين عن طريق عدد من ورش العمل.



يضم المعرض المنتجات اليدوية والفنية المختلفة، لأكثر من 100 عارض للفن في مجالات مختلفة، بجانب حوارات ونقاشات مفتوحة عن الفن وريادة الأعمال، ورش عمل فنية للأطفال والكبار، أنشطة ترفيهية مثل اليوجا والزومبا٬ وفقرات فنية على المسرح.



يذكر أن مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" هو كيان ترفيهي تفاعلي تثقيفي يجمع أفراد الأسرة المصرية في رحلة عبر الزمان والمكان لاكتشاف مصر الماضي والحاضر بينما يتطلع إلى المستقبل.