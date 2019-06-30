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عالم

ترامب يغادر سول بعد عقد اللقاء الثلاثي بين الكوريتين وواشنطن

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:00 م
جريدة الدستور
وكالات
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غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد ظهر اليوم الأحد، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية التي استمرت لمدة يومين.

وأجرى ترامب محادثات القمة مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن صباح اليوم، واللقاء الثلاثي مع مون والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والاجتماع الثنائي بينه وكيم في قرية بانمونجوم الحدودية بعد ظهر اليوم.

وجاءت زيارة ترامب لكوريا الجنوبية بعد حضوره قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية.

وفي اليوم الأول لزيارته، شارك في مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس مون على شرفه.

وفي اليوم الثاني، أجرى ترامب محادثات القمة مع مون، وزار معه المنطقة المنزوعة السلاح، واللقاء الثلاثي بينه وزعيمي الكوريتين.

كما عقد الرئيس الأمريكي الاجتماع الثنائي مع الزعيم كيم لمدة 53 دقيقة في دار الحرية على الجانب الجنوبي من قرية بانمونجوم، واتفق معه على تشكيل فريق عمل للتقدم في مفاوضات نووية بين البلدين.

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