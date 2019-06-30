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تقارير ومتابعات

"غين".. رسام ديجيتال يحول لوحاته إلى قصص

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:57 م
جريدة الدستور
فاطمة مرزوق
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جاءت بداية مشواره من خلال والده، كان من أوائل المبرمجين، لديه شركة تنتج برامج تعليمية للأطفال، فكان يدفعه نحوها لأنها غنية بالرسومات، نضج حبه للرسم وشعر بأنه عالم مميز يرغب فيه، لم يكن مثل بقية الأطفال في ميوله، كان يرسم الأشياء التي تعبر عن أمور أخرى، ينتظر أقاربه بلهفه ليعرض عليهم لوحاته إلى أن صار الرسم بمثابة كهف يلوذ إليه.

محمد جمال محمد، 25 عاما، الشهير بـ"غين"، طالب بمعهد الإعلام، حصل على الثانوية الأزهرية وكان يطمح في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة لكنه لم يتمكن.

يقول: "كنت أدبي ومعرفش إني مينفعش أدخل فنون جميلة، ولإني منطوي اجتماعيًا فشلت في الدراسة لإني مبعرفش أتواصل مع الناس"، حاولت أن أهجر الرسم لكن وجدت نفسى أعود إليه من جديد، عملت في مخبز لفترة وكنت أرسم في أوقات فراغى، ثم اتجهت إلى استوديو لمدة عام، وكانت هذه المرة الأولى التي أستخدم فيها موهبتي: "كنت برسم كاريكاتير وبورترية ديجتال وكنت غير راضي عن اللي بعمله".

ويؤكد الشاب العشريني أن نسبة كبيرة من الناس لا يعرفون الرسم الديجيتال، لذا يرون أن لوحاته غريبة ومختلفة: "رسمي كله ديجيتال ومليش مدرسة معينة لكني أقرب للسريالية، وبحبها لأن فيها مساحة حرية كبيرة، بشتغل فريلانسر، الرسم جزء مني، لو مفيش كمبيوتر أرسم على الورق ولو مفيش ورق هنقش على أي حاجة ولو مفيش هارسمها في خيالي".

وأشار إلى أن رسوماته دائمًا ما ترتبط بقصة وهذا شيء لم يتطرق له الكثيرون: "نفسي الرسم يكون زى الرويات له سوق، فيه حاجات مطبوعة مش صور مشعة على الكمبيوتر والتليفونات، ودا يأخدني لطموحي وهو يكون عندي دار نشر".

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