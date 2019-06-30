74 مبدعًا في العدد السابع من "ميريت الثقافية".. عن تجليات الجسد

صدر العدد السابع- يوليو 2019 من مجلة ميريت الثقافية، الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر، ومديرها العام محمد هاشم، ومؤسسها ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش، وهو عدد ممتاز يقع في ثلاثمائة صفحة ويشارك فيه 74 كاتبًا بينهم 22 كاتبًا عربيًّا من خارج مصر.



كان الملف الأكبر هو محور "تجليات الجسد في الأدب والثقافة والدين"، بداية من الافتتاحية التي كتبها رئيس التحرير بعنوان "الجسد في الخطاب الديني.. بين قوة أجساد الأنبياء وفتنة الجسد النسائي!"

ويخلص فيه إلى أن: "جسد الأنبياء في العقائد الدينية مقدس، أحد علامات النبوة وتفضيل الله لهم، وجسد المرأة فتنة يجب الحرص على كبته وسجنه اتقاء شره كونه مُغْويًا في ذاته، والمحافظة عليه ليتمتع به رجل واحد فقط، لا يراه ولا يلمسه ولا يسمع صوته ولا يشم رائحته غيره".



"الملف الثقافي" الذي حمل نفس العنوان ضم عشر مقالات: الجسد.. خارطة رموز ومهرجان علامات للدكتور بهاء الدين محمد مزيد، صناعة الجواري للدكتورة أماني فؤاد، الرقص الشرقى فى السينما المصرية للدكتور ماهر عبد المحسن، الجسد الأنثوي في العصر المملوكي للدكتور أشرف صالح محمد، التعرية كمفهوم أيديولوجي للدكتور هاني حجاج، الجسد في أيام بيكيت بقلم كريم عرفان، فلسفة الجسد.. من الاحتقار إلى الازدهار للدكتور محمد عبدالحميد سلامة، الجسد في مسرح الطفل للدكتورة أنديرا راضي، صورة الجسد في تليفزيون الواقع بقلم آية يحيى، و.. الجسد في ذهنية نساء العوام في العصر المملوكي للدكتورة إيمان صلاح عطاطة.



باب "تجديد الخطاب" دار حول موضوع الجسد أيضًا وضم مقالين: جسد النبي محمد.. من محل بشرية إلى محط تقديس لعصام الزهيري. الجسد وتجلّياته في المنظور الإسلامي لمحمد جلال الأزهري. وباب "حول العالم" كذلك ضم ترجمتين عن الجسد: فقد ترجم د.جرجس كامل يوسف مقالًا لبات دابنهام بعنوان: قراءة جسد المسيح في الفن، وترجم طارق فراج مقالًا لإيان جنكينز بعنوان: الجسد في الفن اليوناني القديم.



في باب "نون النسوة" قدمت المجلة ملفًا صغيرًا عن ديوان "في مغطس واحد" للشاعرة شهدان الغرباوي يضم مقالين: إيثاكا.. تلك الأبدية الخضراء لعبد الرحمن تَمَّام، والإيروتيكا الرمزية وتفكيك التاريخ الذكورى لعبد الغفار العوضي، مع قصائد للشاعرة بعنوان: "أعضاؤنا لا تناسب العالم".



ملف "إبداع ومبدعون" احتوى على سبع "رؤى نقدية": أحلام فترة النقاهة للدكتور زكى سالم. مقامات النقد للدكتور محمد عبد الباسط عيد. فن المقال.. نقد الواقع ومساءلة النوع للدكتور أحمد يحيى علي. رحلة قراءة ممكنة في سفر البوعزيزي للدكتورة فطنة بن ضالي (من المغرب). شعرية غياب المرجع.. تفجير اللغة للدكتور محمد عليم.



تحولات السرد وانفتاح النص في رواية ما بعد الحداثة للدكتور محمد صلاح زيد. و.. صلاح اللقاني شاعر المشهد البانورامي بقلم مختار عيسى. كما ضم 20 قصيدة للشعراء: رفعت سلاَّم، كريم عبد السلام، رجب الصاوي، ندى الحاج (من لبنان)، شريف الشافعي، إدريس علوش (من المغرب)، فيوليت أبو الجلد (من لبنان)، خلود الفلاح (من ليبيا)، عبد الرحيم الخصار (من المغرب)، محمد عبد الستار الدش، إبراهيم محمد إبراهيم، عزة حسين، عز الدين بوركة (من المغرب)، إيهاب خليفة، ديمة محمود، هوشنك أوسي (من سورية)، آلاء حسانين، غمكين مراد (من سورية)، ميثم عبد الجبار (من العراق)، و.. الشريف حسن بوغزيل (من ليبيا).



كما احتوى على 14 قصة لكل من: محمود عوض عبد العال، نبيل سليمان (من سورية)، طلعت رضوان، رجاء البقالي (من المغرب)، محمد عطية محمود، عبد القادر لحميني (من المغرب)، أسماء حسين، ضياء جبيلي (من العراق)، إيناس العباسي (من تونس)، محمد حسني عليوة، أنمار رحمة الله (من العراق)، أيمن شكري، إنجي الطوخي، و.. أحمد أبو دياب.



باب "ثقافات وفنون" تضمن حوارًا أجراه رئيس التحرير مع الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم بعنوان "هانت الثقافة ككل شيء في الواقع.. بل صارت أسوأ ما فيه"، ومقالين في "رأي": تجارة الكلام بقلم محمد عبد النبي، والحداثة الشعرية من الخضوع إلى المواجهة للشاعر قيس مجيد المولى (من العراق)، وفي "سينما" كتب شريف صالح مقالًا بعنوان "خالد يوسف.. ثالوث السياسة والفن والجنس".



وفي "تراث الثقافة" تعيد المجلة نشر مقال د.زكي نجيب محمود بعنوان "سؤال مطروح" وهو الفصل الأول من كتابه "تجديد الفكر العربي". وفي "أماكن" يكتب حاتم عبد الهادى السيد عن "سيناء في تراث العالم القديم"، وفي "مسرح: تكتب منار خالد "قراءة تحليلية في العرض المسرحي "خريف""، وفي "موسيقا" تكتب شيماء صلاح "ما لا تعرف عن عطية شرارة"، وفي "كتب" مقال سعيد شحاتة عن ديوان المجنون لعلاء أبو جليل.



في العدد 6 تدوينات لكل من: د.شربل داغر (من لبنان)، د.أحمد سالم، د.شوكت المصري، سميحة خريس (من الأردن)، لنا عبد الرحمن (من لبنان)، وسهير زقوت (من فلسطين).



يذكر أن هيئة تحرير ميريت الثقافية تتكون من: سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، رنا أشرف المنفذ الفني، ومجلس التحرير يتكون من: حمدي أبو جليل، حامد عبد الصمد، محمد داود، ورافق العدد لوحات للفنان السوري الكبير د.صفوان داحول.