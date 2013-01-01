انفوجراف.. تعرف على مميزات التأمين الصحى الشامل الجديد

نشرت الصفحة الرسمية لمنظومة التأمين الصحى الشامل انفوجراف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول مميزات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى ستنطلق غدًا من محافظة بورسعيد.



وأوضحت أن المميزات تشمل حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتقليل الانفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.



كما تتضمن مميزات المنظومة الجديدة أيضًا؛ وضع نظام تكافلى اجتماعى بمشاركة جميع أفراد المجتمع وفى المقابل تتكفل الدولة بغير القادرين، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ.



يذكر أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستنطلق كمرحلة أولى فى 5 محافظات تشمل؛ بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، جنوب سيناء.