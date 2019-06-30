الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

منوعات

النوم أمام المروحة.. المشكلة الحقيقية و"الحل الوحيد"

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:32 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
عندما يكون الجو حارا بشكل لا يطاق في فصل صيف قائظ، كما يحدث في بعض الدول الأوروبية حاليا، وفي أغلب أرجاء عالمنا العربي دائما، وفي المنازل التي لا تتوافر فيها أنظمة تكييف الهواء، سواء المركزي أو الوحدات، فإنه من المغري التمسك بأكبر عدد ممكن من المراوح التي تعمل بكامل طاقتها حتى يتمكن المرء من النوم بشكل جيد.

والنوم بوجود الأغطية يصبح صعبا للغاية، فهي تضفي حرارة أكبر، ونظرا لأن درجة الحرارة مرتفعة، فالنوم حتى من دون غطاء يظل صعبا، لذلك فإن اللجوء إلى المروحة هو الملاذ والحل المناسب على أمل التمكن من الغفو والنوم براحة.

لكن هذا قد لا يكون فكرة عظيمة، أو جيدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وقد يساعد النوم بوجود مروحة على التهدئة قليلا، ولكنه قد يؤدي أيضا إلى بعض المشكلات الأخرى المزعجة تماما مثل النوم بينما العرق يتصبب من الجسم.

ووفقا لموقع "مستشار النوم" المتخصص، فإنه بينما تدور المراوح وتنشر الهواء في الجو، فإنها تنشر أيضا الغبار في الغرفة، وبالتالي، فإذا كان المرء يعاني من الحساسية وحمى القش "فهذه وصفة للإصابة بالتهاب الحلق والسعال الشديد وتدفق الدمع من العينين وانسداد الأنف.

وينصح الموقع مستخدمي المراوح بإلقاء نظره عليها وتفحصها خصوصا "إذا كان الغبار متجمعا على شفرات المروحة، ذلك أن تلك الجسيمات تطير في الهواء في كل مرة يتم فيها تشغيل المرواح".

ويحذر الموقع مستخدمي المراوح من "تأثيرها على البشرة"، ذلك أنها تعمل على جفاف البشرة وتمنعها من الحصول على الرطوبة، جراء تدفق هواء المروحة على الجسم، على الرغم من أن الهواء البارد يشعر المرء بالانتعاش.

وتعتبر هذه مشكلة كبيرة لذوي البشرة الدهنية، فعندما تكون البشرة جافة جدا، فستفرط في إفراز الدهن، الذي سيختلط بدوره مع الأوساخ والعرق ليتسبب في تهيج الجلد.

ويشير موقع "مستشار النوم" أيضا إلى أن عمل المروحة طوال الليل يمكن أن يتسبب بآلام وأوجاع ستظهر في صباح اليوم التالي، ذلك أن الهواء البارد الناجم عن المروحة يؤدي إلى توتر العضلات وتشنجها.

أما إذا كانت المروحة مسلطة على الرأس طوال الليل، فعلى المرء الاستعداد لمواجهة آلام في الرقبة في الصباح.

ومع ذلك، ليست هذه دعوة للاستغناء عن المراوح نهائيا، فهناك إيجابيات في وجود المراوح، فهي قد تكون الطريقة الوحيدة التي تسمح للمرء بالنوم في ظل الحرارة المرتفعة.

وعلى الرغم من احتمال الإصابة بحمى القش والحساسية، لكن هذه مشكلة "بعض الناس" وليس كل الناس، ذلك أن هناك أشخاص لا يتأثرون بهذه الأنواع من الحساسية، كما يمكن منع جفاف البشرة باستخدام مرطب قبل النوم، وهذا سيساعد أيضا في تجنب الإصابة بانسداد الأنف.

وعموما، فإن المراوح ليست شرا مطلقا، وسواء أراد المرء استخدامها ليلا أم لا فهذا يعتمد على طريقة تفاعل الجسم مع وجودها، لكن يجب معرفة أنه إذا عانى المرء من جفاف في البشرة أو انسداد في الأنف أو التهاب في الحلق، فيجب أن يعلم أن السبب هو المروحة.

لكن إذا شعر المرء بالراحة لاستخدامه المروحة بعد أن يصحو في الصباح، فيمكنه الاستمرار في فعل ما يفعله.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

حل لغز العثور على جثة سيدة داخل بئر صرف صحى فى أسيوط

منذ يوم

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

منذ ساعة و 9 دقيقة

الخطيب يكلف مرتجى بالسفر لإنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

الخطيب يكلف مرتجى بالسفر لإنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

ستوديو

الليلة.. الناقد الرياضي أحمد جلال ضيف "القاهرة اليوم"

جولة خاصة داخل المعرض التاريخي لهيئة قناة السويس (فيديو)

وليد توفيق يكشف رد فعله بعد تلقيه رسالة من ملك المغرب (فيديو)

فيديو.. انخفاض درجات الحرارة في أجزاء من أوروبا

ads

رياضة

صامويل إيتو يشيد بالنجاح الكبير لبطولة كأس أمم أفريقيا

اختفاء لاعبة في المنتخب السويسري لكرة القدم أثناء السباحة

الروماني لوشيسكو مدربا جديدا للهلال السعودي

المنتخب الغاني يقرر السفر إلي السويس يوم مباراة غينيا بيساو

منوعات

النوم أمام المروحة.. المشكلة الحقيقية و"الحل الوحيد"

ارتفاع ضغط الدم.. "العلامة الخطيرة" على يديك

مسيرة في نيويورك للاحتفال بالمثليين

عماني يمتلك 250 قطعة تراثية نادرة

إسلام سياسي

في ذكرى 30 يونيو.. الإفتاء: الإخوان الإرهابية إلى زوال وتبقى الأوطان (فيديو)

الإرهابية تطلق "هاشتاجات" لتشويه صورة لاعبي المنتخب

"أردوغان" يحذر الإخوان الهاربين من الحديث عن السياسة التركية

"حقيقة الإخوان".. وثائقي أمريكي يكشف إرهاب الجماعة على لسان قادتها

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. "إنجيل الثورة وقرآنها" يحتفي بثورة 30 يونيو

اتحاد الكتاب: الجرائم الإرهابية لن تزيدنا إلا تماسكًا

"طفل الكيل" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 13 يوليو

قصور الثقافة تنعى الفنان محمد أبو الوفا

صفحتنا ع الفيس بوك