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عالم

الصناعات العسكرية السعودية توقع اتفاقا مع شركات كورية لإنشاء مشروع مشترك

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:29 م
جريدة الدستور
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) توقيع مذكرة اتفاق مع ثلاث شركات تابعة لمجموعة هانوا الكورية الجنوبية الضخمة، وهي شركة هانوا (Hanwha Corporation)، وشركة هانوا للدفاع (Hanwha Defence)، وشركة هانوا للأنظمة (Hanwha Systems)، وذلك بهدف بحث إمكانية إقامة مشروع مشترك في المملكة، في خطوة لتعزيز التزامها بتوطين التصنيع العسكري السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، أنه وقع مذكرة الاتفاق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أندرياس شوير، والرئيس التنفيذي لشركة هانوا للدفاع (Hanwha Defence) سونج سو لي، والذي يمثل شركات (هانوا).

ومن المقرر أن يتأسس المشروع المقترح كشركة ذات مسؤولية محدودة وتحت اسم مبدئي هو "شركة سامي-هانوا لأنظمة الذخائر" وأن تتخذ من مدينة الرياض مقرًا لها، كما سيتم التركيز في المراحل الأولية من المشروع على تصنيع وبيع الذخائر داخل المملكة.

كما سيتم خلال المراحل اللاحقة للمشروع المشترك تقييم إمكانية تعزيز القدرة التقنية للمشروع، وتوسيع خطوط الإنتاج لتشمل الذخائر والأسلحة، والصواريخ وأنظمة المدفعية ومركبات القتال "الاشتباك" وأنظمة الدفاع والأنظمة البحرية، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والسيطرة والاتـصالات والحاسب الآلي والاستخبارات (C4I)، وأنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR).

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الصناعات الجوية والعسكرية في المملكة، مشيرًا الى أن الجهود الكبيرة التي بذلتها شركات (هانوا) على مدى أكثر من 60 عامًا أسهمت في توطين المنتجات الدفاعية المستوردة من الخارج في تحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريًا لجمهورية كوريا وتعزيز نموها الاقتصادي، كم تشكل أذرع (هانوا) الثلاثة شريكًا استراتيجيًا لتحقيق المساعي الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، تأسست في مايو 2017، وهي شركة وطنية مملوكة لصندوق الاستثمارات السعودية العامة (PIF)، وتقوم شركة (SAMI) بتشغيل أربع وحدات أعمال رئيسية، وهي الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.

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