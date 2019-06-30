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رياضة

صامويل إيتو يشيد بالنجاح الكبير لبطولة كأس أمم أفريقيا

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:28 م
جريدة الدستور
وكالات
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أثنى الكاميروني صامويل إيتو، على الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، وعلى رئيسه أحمد أحمد وعلى مصر بسبب نجاح تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال إيتو، في مؤتمر صحفي مشترك مع النجم السنغالي السابق الحاجي ضيوف وقائد منتخب مصر سابقا أحمد حسن اليوم الأحد باستاد القاهرة:"أتوجه بالشكر لرئيس الكاف على إقامة البطولة بـ24 منتخبا، المنافسة تجري في أفضل الظروف، أشكره أيضا لأنه سمح لنا بالاحتفال بالكرة الافريقية".

وأضاف:"أشكر الجميع على كل ما يبذلونه من أجل إنجاح هذه الدورة. فخور جدا بالظروف التنظيمية، الأمن متوفر والملاعب على درجة عالية من الجودة. هذه هي أفريقيا".

واعتبر ايتو، إقامة بطولة كاس أمم افريقيا في فصل الصيف (بين يونيو ويوليو) فكرة جيدة، مشيرا إلى أن إقامة الدورة في الشتاء كانت ستؤثر على حضور اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون في أوروبا، بسبب خشيتهم على فقدان أماكنهم مع أنديتهم.

وتابع:"لو لعبت هذه البطولة في الشتاء ما كنا لنرى كل هذه النجوم التي جاءت إلى هنا. المستوى عالي جدا، وهو ما يسمح بتقديم مباريات كبيرة. كرة القدم الأفريقية تتطور بشكل مذهل وهذه البطولة تحتفظ بمفاجآت كبيرة، كنت أتوقع الظهور الجيد لأوغندا، وزيمبابوي وبنين، وحتى غينيا بيساو سيطرت
على مباراتها أمام بنين التي رشحها الجميع للفوز".

واعتبر إيتو، أن منتخب تونس لم يدخل أجواء البطولة، وأن منتخب المغرب حقق المطلوب، داعيا إلى احترام خيارات المدرب هيرفي رينار.

من جهة أخرى، أوضح إيتو أن قرار الكاف بسحب تنظيم البطولة الحالية من الكاميرون، قبله الشعب والحكومة في بلاده، مشيرا إلى أن الكاميرون ستقدم بطولة كبيرة في 2021، وستكون الفرصة مواتية للاحتفال بالكرة الأفريقية مرة أخرى.

كما شدد على أن الكرة الافريقية تحتاج لمسؤولين أكفاء قادرين على ضمان شاستقلالية الاتحادات الكروية وجلب الأموال لتحقيق هدف التطوير، داعيا الحكومات لتجهيز المنشآت الرياضية ومرافقة هذا التطور.

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