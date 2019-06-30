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حوادث

صرح جديد.. "الداخلية" تفتتح المقر الجديد للجوازات (فيديو)

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:26 م
جريدة الدستور
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يستقبل المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، في العباسية، المواطنين والأجانب لتلقي الخدمات، غدًا الإثنين.

ويتكون المقر الجديد من سبعة طوابق، حيث تم تصميمه على طراز معماري فريد بمساحة تقدر بأكثر من أربعين ألف متر مربع.

وتم استحداث منظومة الترقيم الآلي والاستدعاء الرقمي لكافة الخدمات المقدمة، مع إستراتيجية متكاملة للتيسير على الجمهور، حيث تم تزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

كما تم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها، كما تم إنشاء مركز نظم المعلومات والذي يعد من أكبر المراكز المتخصصة في هذا المجال بالشرق الأوسط، حيث يستوعب كافة أشكال وأنواع البيانات وإمكانية التعامل معها، فضلًا عن استكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية والتي بدأ تنفيذها للأجانب القادمين للبلاد من 46 دولة خدمات عديدة تقدمها الإدارة العامة للجوازات، من بينها منح الجنسية المصرية وإثباتها وكل ما يتعلق بها.

وكذلك، تم استحداث كارت إقامة ذكي وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية للترخيص للأجانب فى الإقامة بالبلاد، يُمكنهم من التعامل مع المصالح الحكومية وغير الحكومية بسهولة ويسر.

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