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اقتصاد

"الغضبان" يرجح تمديد دول أوبك قرار خفض الإنتاج إلى نهاية العام

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:24 م
جريدة الدستور
وكالات
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رجح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الأحد، اتفاق وزراء منظمة البلدان المصدرة للنفط(اوبك) والمتحالفين معها على تمديد قرار خفض الإنتاج إلى نهاية العام الحالي أو إلى الربع الأول من العام المقبل.

وقال الغضبان، في بيان صحفي إثناء مغادرته إلى فيينا لحضور الاجتماع الوزاري العشرين للمنتجين في منظمة اوبك والمتحالفين معها الذي سيعقد يومي غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء إن اتجاه الدول المنتجة الرئيسية يؤشر الى اتخاذ قرار بتمديد اتفاق خفض الانتاج من ستة إلى تسعة أشهر.

وأضاف أن التحديات الخاصة بتخمة المعروض النفطي في الاسواق العالمية مازالت حاضرة الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ قرار يعيد التوازن الى السوق النفطية، ويدعم أسعار النفط، مشيرا إلى أن قرار تمديد اتفاق خفض الانتاج يؤدي الى التخفيف من الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها السوق النفطية.

وأوضح الغضبان أن الاجتماع الوزاري يتضمن الاستماع الى تقارير اللجان المختصة بخصوص السوق النفطية، ومناقشتها من قبل الأعضاء وصولا الى اتفاق يسهم في استقرار السوق النفطية العالمية ودعم الأسعار.

وذكر أن هناك تحديات وصعوبات تواجه المنتجين، وأن معالجة المشاكل والصعوبات يتطلب بعض الوقت، وأن يكون التعامل مع التحديات من قبل المعنيين بواقعية وحلم وصبر كبير.

وقال الوزير العراقي إن "موقف العراق ايجابي ويتعامل بواقعية مع تحديات السوق النفطية ويدعم كل التوجهات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب".

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