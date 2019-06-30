اختفاء لاعبة في المنتخب السويسري لكرة القدم أثناء السباحة

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم اليوم الأحد أن لاعبة المنتخب السويسري للسيدات فلوريانا إسماعيلي اختفت بعد أن كانت تسبح في بحيرة كومو الإيطالية.



كما أعلن نادي يانج بويز السويسري الذي يضم بين صفوفه، إسماعيلي، أن اللاعبة اختفت بشكل مفاجئ بعد أن كانت تقوم بالسباحة.



وذكر بيان اتحاد الكرة السويسري "الشرطة تواصل البحث، نشعر بقلق شديد لكننا لن نستسلم إزاء إمكانية عودة الأمور إلى نصابها الصحيح".



وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن إسماعيلي، 24 عاما استأجرت مركبًا مع صديق لها، ثم قفزت في المياه لكنها لم تظهر مرة أخرى على السطح.



وتلعب إسماعيلي في يانج بويز منذ 2011 كما شاركت في 33 مباراة مع منتخب سويسرا، كانت آخرها المواجهة أمام صربيا في 14 يونيو الجاري.