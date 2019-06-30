"هنا صدقت حلمي وبدأت".. 30 يونيو تجسيد لإرادة المصريين

لم تكن 30 يونيو ثورة ضد جماعة إرهابية حاولت خطف الوطن فحسب، ولم تقتصر نتائجها على خلع نظام غاشم حاول تبديد مكانة مصر والعبث بثوابتها، بل كانت بمثابة انطلاقة جديدة لبناء مصر الحديثة.



6 سنوات مرت ولا يزال المصريون يسطرون تفاصيل ملحمتهم فى بناء وطن قوى، عصى على الكسر.. وطن يليق بإرادة المصريين ومكانتهم بين شعوب العالم.



انجازات تحققت وأخرى فى الطريق حققها المصريون بالعرق والدم، نتائج وأرقام نفاخر بها العالم تحققت فى وقت لم تتوقف الحرب على الإرهاب وصد محاولات التخريب، فى مسيرة تسطر حلقة مهمة فى تاريخ مصر العظيم.