الروماني لوشيسكو مدربا جديدا للهلال السعودي

أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد تعيين الروماني رازفان لوشيسكو مدربا جديدا لمدة عامين.



وقاد لوشيسكو (50 عاما) منتخب رومانيا بين عامي 2009 و2011وفاز بلقب الدوري اليوناني مع باوك وبكأس اليونان مرتين كما توج بكأس نجوم قطر مع الجيش ونال جائزة أفضل مدرب روماني العام الماضي.



ويتولى لوشيسكو قيادة الهلال خلفا للكرواتي زوران ماميتش الذي أقيل بعد خسارة مؤلمة 5-صفر أمام التعاون في كأس الملك في أبريل الماضي وأكمل الهلال الموسم مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا الذي استعاره من الفيصلي.



وخسر الهلال لقب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن النصر.



ويستعد لمواجهة غريمه الأهلي في دور 16 بدوري أبطال آسيا في أغسطس المقبل.



وقال الهلال في بيان إن لوشيسكو وقع العقد مع النادي في باريساليوم وسيلتحق بالفريق في معسكر تدريبي في النمسا.