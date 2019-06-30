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عالم

الكرملين: روسيا تقدم كل التوضيحات لبريطانيا في قضية سكريبال

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:15 م
جريدة الدستور
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أعلن المتحدث الصحفي باسم (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد أن موسكو قدمت للجانب البريطاني كل التوضيحات المطلوبة بشأن قضية ضابط المخابرات الروسي سيرجي سكريبال وابنته يوليا.. في حين أن لندن لم تقدم أي أدلة بخصوص هذا الشأن.

وذكر بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي كل التوضيحات المطلوبة بشأن قضية سكريبال، وأن الجانب البريطاني لم يقدم أية أدلة، لا إلى روسيا ولا إلى الحلفاء الأوروبيين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح - منذ أيام - بأن موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس وزراء بريطاني منتخب، مضيفا أن "الشخص الذي يختاره الحزب هو من سيكون رئيسًا للوزراء.. سنعمل مع أي شخص".

وتقدمت ماي باستقالتها رسميا في الـ7 من الشهر الجاري من زعامة حزب المحافظين، ويمكن القول إنه بحلول شهر يوليو القادم سيكون هناك رئيس وزراء جديد لبريطانيا.. وحتى هذه اللحظة، تشير استطلاعات الرأي إلى أن من أبرز المنافسين على المنصب بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني السابق الذي يعد من أكبر داعمي "بريكست".

جدير بالذكر أن دول الغرب اجتمعت على إدانة روسيا في الهجوم الكيماوي بمدينة ساليسبري البريطانية الذي استهدف الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا، ما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضدها انتهت بطرد أكثر من 130 دبلوماسيا روسيا من 20 دولة غربية، كان أبرزها طرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 60 دبلوماسيا روسيا من البلاد في مارس الماضي.

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