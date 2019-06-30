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رياضة

المنتخب الغاني يقرر السفر إلي السويس يوم مباراة غينيا بيساو

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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فضل مسؤولو منتخب غانا لكرة القدم البقاء في الإسماعيلية لحين موعد مباراتهم مع غينيا بيساو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة بالمجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام بالسويس.

ورفض منتخب غانا السفر إلى السويس قبل المباراة الأخيرة، وفضل الاستمرار بنفس مقر الإقامة في الاسماعيلية على أن يسافر يوم المباراة إلى ستاد
السويس مباشرة.

ويحتل منتخب غانا المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد نقطتين بالتساوي مع بنين ويأتي غينيا بيساو في المركز الأخير بنقطة ويتصدر الكاميرون الترتيب برصيد أربع نقاط.

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