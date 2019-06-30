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عالم

مبعوثان أمريكيان يحضران افتتاح نفق جنوب المسجد الأقصى في القدس

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:12 م
جريدة الدستور
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من المقرر أن يشارك السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ومبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات اليوم الأحد في مراسم افتتاح نفق مثير للجدل في القدس الشرقية.

وسيشارك الدبلوماسيان الأمريكيان بعد ظهر اليوم في مراسم افتتاح النفق في بلدة سلوان في القدس الشرقية والتي تنظمها جمعية "العاد" بحضور وزراء ومشرعين إسرائيليين، في ما يبدو خطوة جديدة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو تثبيت اعترافها بسيادة إسرائيل على القدس، خاصة أن الدبلوماسيين الأمريكيين امتنعوا في السابق عن زيارة القدس الشرقية برفقة مسئولين إسرائيليين.

ورفض جرينبلات في تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر" اليوم الانتقادات الفلسطينية التي تشدد على أن هذا "الحدث التاريخي" يدعم تهويد القدس ويمثل عملا عدائيا.

في غضون ذلك، شنت الخارجية الفلسطينية هجوما حادا على "جرينبلات وأمثاله" مشددة على أن دعمهم للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين جعلت تل أبيب "تقفز عن كل المحرمات والخطوط الحمراء وتتجاهل أية محاذير يفرضها القانون الدولي".

من جانبها أدانت حركة "حماس" الفلسطينية، بلسان الناطق باسمها، حازم قاسم، مشاركة فريدمان وجرينبلات، في افتتاح النفق، معتبرة ذلك "استمرارا للسياسة العدوانية للإدارة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته".

وأضاف قاسم أن"زيادة جرعة السلوك الأمريكي العدواني، نتاج لورشة البحرين، التي شجعت الإدارة الأمريكية على مواصلة سياستها العنجهية، وزادت من جرأة الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم، خاصة في القدس المحتلة".

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