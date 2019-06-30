الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

فن

سوسن بدر تطير برفقة أحفادها إلى الأردن

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:12 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
طباعة
سافرت الفنانة سوسن بدر إلى الأردن برفقة أحفادها "ملك ويوسف" لقضاء عطلة صيفية معهم، وحرصت على التقاط صورة تذكارية على متن الطائرة.

وشاركت "سوسن" الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" وعلقت قائلة: "أحفادي ملك ويوسف، في طريقنا إلى الأردن إن شاء الله".

من ناحية أخرى، تستعد سوسن بدر لتصوير مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثالث من المسلسل الدرامي "البيت الكبير"، نهاية شهر أغسطس المقبل، ويعمل حاليا مخرج العمل محمد النقلي على معاينة أماكن تصوير المسلسل، ومن المقرر أن يعقد خلال الأيام المقبلة جلسات عمل مع صناع المسلسل للوقوف على الخطوط العريضة استعدادا لانطلاق التصوير عقب انتهاء أجازة عيد الأضحي المقبل.

يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن وهم لوسي، وأحمد بدير، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، والراقصة دينا، وطارق صبري وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلي، وعلى الوصال، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

فيديو.. سيدة مصرية تلقن مذيع الجزيرة درسًا في الوطنية على الهواء

منذ يوم

تحريات ذبح فتاة العمرانية: مارست الرذيلة مع طالب ورفضت صديقه

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأحد 30 يونيو 2019

منذ حوالي 19 ساعة

"الوزراء" يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

الخطيب يكلف مرتجى بالسفر لإنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

ستوديو

الليلة.. الناقد الرياضي أحمد جلال ضيف "القاهرة اليوم"

جولة خاصة داخل المعرض التاريخي لهيئة قناة السويس (فيديو)

وليد توفيق يكشف رد فعله بعد تلقيه رسالة من ملك المغرب (فيديو)

فيديو.. انخفاض درجات الحرارة في أجزاء من أوروبا

ads

رياضة

صامويل إيتو يشيد بالنجاح الكبير لبطولة كأس أمم أفريقيا

اختفاء لاعبة في المنتخب السويسري لكرة القدم أثناء السباحة

الروماني لوشيسكو مدربا جديدا للهلال السعودي

المنتخب الغاني يقرر السفر إلي السويس يوم مباراة غينيا بيساو

منوعات

النوم أمام المروحة.. المشكلة الحقيقية و"الحل الوحيد"

ارتفاع ضغط الدم.. "العلامة الخطيرة" على يديك

مسيرة في نيويورك للاحتفال بالمثليين

عماني يمتلك 250 قطعة تراثية نادرة

إسلام سياسي

في ذكرى 30 يونيو.. الإفتاء: الإخوان الإرهابية إلى زوال وتبقى الأوطان (فيديو)

الإرهابية تطلق "هاشتاجات" لتشويه صورة لاعبي المنتخب

"أردوغان" يحذر الإخوان الهاربين من الحديث عن السياسة التركية

"حقيقة الإخوان".. وثائقي أمريكي يكشف إرهاب الجماعة على لسان قادتها

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. "إنجيل الثورة وقرآنها" يحتفي بثورة 30 يونيو

اتحاد الكتاب: الجرائم الإرهابية لن تزيدنا إلا تماسكًا

"طفل الكيل" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 13 يوليو

قصور الثقافة تنعى الفنان محمد أبو الوفا

صفحتنا ع الفيس بوك