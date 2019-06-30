سوسن بدر تطير برفقة أحفادها إلى الأردن

سافرت الفنانة سوسن بدر إلى الأردن برفقة أحفادها "ملك ويوسف" لقضاء عطلة صيفية معهم، وحرصت على التقاط صورة تذكارية على متن الطائرة.



وشاركت "سوسن" الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" وعلقت قائلة: "أحفادي ملك ويوسف، في طريقنا إلى الأردن إن شاء الله".



من ناحية أخرى، تستعد سوسن بدر لتصوير مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثالث من المسلسل الدرامي "البيت الكبير"، نهاية شهر أغسطس المقبل، ويعمل حاليا مخرج العمل محمد النقلي على معاينة أماكن تصوير المسلسل، ومن المقرر أن يعقد خلال الأيام المقبلة جلسات عمل مع صناع المسلسل للوقوف على الخطوط العريضة استعدادا لانطلاق التصوير عقب انتهاء أجازة عيد الأضحي المقبل.



يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن وهم لوسي، وأحمد بدير، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، والراقصة دينا، وطارق صبري وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلي، وعلى الوصال، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.