ديلي ريكورد: تزايد اسكتلندي كبير على السفر لمصر في الصيف

أكدت صحيفة "ديلي ريكورد" البريطانية، أن السياح الاسكتلنديون يفضلون تركيا ومصر وبلغاريا خلال موسم العطلات الصيفي.



وتابعت أن السياحة الأوروبية تراجعت بصورة كبيرة على خلفية أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإعادة الأمان مرة أخرى لكل من تركيا ومصر وتونس، والتي كانت وجهة سياحية مفضلة للأوروبيين قبل ثورات الربيع العربي.



وأضافت أن زيادة الاستقرار الأمني في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ومخاوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفعت الاسكتلنديين للبحث عن وجهات للعطلات الصيفية خارج الاتحاد الأوروبي.



وأشارت إلى أن هناك طلب كبير على تركيا ومصر وبلغاريا بسبب الأمان في هذه الدول الرفاهية الكبيرة مقابل أموال زهيدة، فمعظم الفنادق في هذه الدول فاخرة وتقدم خدمات رائعة بأسعار ضئيلة وهو مزيج جذاب للغاية.



وأوضحت أن الاهتمام بمصر وبلغاريا وتونس يتزايد بسرعة كبيرة خلال العطلات الصيفية المقبلة.

