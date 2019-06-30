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عالم

الكرملين: ماي تحدثت بلهجة شديدة مع بوتين حول قضية سكريبال

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:10 م
جريدة الدستور
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كشف الكرملين أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تحدثت عن قضية سكريبال مع الرئيس، فلاديمير بوتين، أثناء لقائهما في قمة العشرين "بلهجة شديدة".

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "حقا كانت تتحدث حول قضية سكريبال بلهجة شديدة.

وأوضح الرئيس بوتين لها كل ما كان يتطلب تفسيرات حول هذه القضية، وأضاف أن الجميع "يعلم أن الجانب البريطاني لم يقدم، حتى اليوم، أي أدلة بقضية سكريبال لا لروسيا ولا لحلفائها في أوروبا ووراء المحيط. وإلا لكانت هذه الأدلة منشورة بشكل أو بآخر".

وأشار بيسكوف إلى "أننا لا نعرف حتى اليوم أين سكريبال (وابنته)، وفيما اذا كانا على قيد الحياة أو أنه حدث لهما شيء ما".

وأضاف قائلا: "يجب أن نسمي الأحداث هناك بأسمائها، لأن هذا الجزء من الحوار كان مغلقا شديدا وصريحا للغاية".

وردا على سؤال فيما إذا كانت ماي مرتاحة لأجوبة بوتين حول هذا الموضوع قال: "من الصعب القول فيما إذا كانت مرتاحة أم لا".

وفي الوقت نفسه، أشار بيسكوف إلى أن ماي في لقائها مع بوتين كانت تؤيد "بشكل بناء وودي" البحث عن إمكانيات لتنشيط العلاقات الاقتصادية مع روسيا.

وتابع حديثه قائلا: "أعجبنا كثيرا الموقف البناء والودي للغاية للسيدة ماي التي كانت تتحدث مع بوتين عن ضرورة البحث عن آليات لإخراج علاقاتنا التجارية والاقتصادية من حالة الجمود".

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