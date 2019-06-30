170 مليون دولار صادرات الزجاج في مصر خلال 5 أشهر

أوضح المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع صادرت مصر، أن صادرات مصر من الزجاج ارتفعت خلال 5 أشهر بنحو 5% لتبلغ 170 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار خلال الفترة ذاتها عام 2018، مشيرًا إلى أنه تم التصدير إلى نحو 15 دولة منها دول لأول مرة شملت (كندا - إثيوبيا - الارجنتين - دومينيكا - أنجولا - كاببندا - غينيا - مالطه - بنما - زامبيا روديسيا الشمالية - الجبل الأسود - الكونغو زائير - فنزويلا - جورجيا - بورتوريكو -الفلبين - فيتنام).



وأشار إلى أن تركيا احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري بما قيمته 18.513 مليون دولار، تلاها هولندا بما قيمته 12.520 مليون دولار، واحتلت إيطاليا المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري بما قيمته 11.352 مليون دولار، تلاها إسبانيا بما قيمته 11.086 مليون دولار، تلاها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 9.264 مليون دولار، وفي المرتبة السادسة ألمانيا الاتحادية بما قيمته 8.932 مليون دولار.



وذكر المجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات مصر من الزجاج إلى السودان بلغت نحو 7.941 مليون دولار، وإلى الجزائر نحو 7.779 مليون دولار، وإلى فرنسا نحو 7.316 مليون دولار، فيما احتلت بريطانيا وشمال أيرلندا المرتبة العاشرة من حيث الدول المستوردة للزجاج بما قيمته 5.828 مليون دولار.