الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

اقتصاد

170 مليون دولار صادرات الزجاج في مصر خلال 5 أشهر

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:08 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أوضح المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع صادرت مصر، أن صادرات مصر من الزجاج ارتفعت خلال 5 أشهر بنحو 5% لتبلغ 170 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار خلال الفترة ذاتها عام 2018، مشيرًا إلى أنه تم التصدير إلى نحو 15 دولة منها دول لأول مرة شملت (كندا - إثيوبيا - الارجنتين - دومينيكا - أنجولا - كاببندا - غينيا - مالطه - بنما - زامبيا روديسيا الشمالية - الجبل الأسود - الكونغو زائير - فنزويلا - جورجيا - بورتوريكو -الفلبين - فيتنام).

وأشار إلى أن تركيا احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري بما قيمته 18.513 مليون دولار، تلاها هولندا بما قيمته 12.520 مليون دولار، واحتلت إيطاليا المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري بما قيمته 11.352 مليون دولار، تلاها إسبانيا بما قيمته 11.086 مليون دولار، تلاها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 9.264 مليون دولار، وفي المرتبة السادسة ألمانيا الاتحادية بما قيمته 8.932 مليون دولار.

وذكر المجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات مصر من الزجاج إلى السودان بلغت نحو 7.941 مليون دولار، وإلى الجزائر نحو 7.779 مليون دولار، وإلى فرنسا نحو 7.316 مليون دولار، فيما احتلت بريطانيا وشمال أيرلندا المرتبة العاشرة من حيث الدول المستوردة للزجاج بما قيمته 5.828 مليون دولار.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تحريات ذبح فتاة العمرانية: مارست الرذيلة مع طالب ورفضت صديقه

منذ حوالي 4 ساعات

"الأرصاد" تزف بشرى لجماهير مباراة مصر وأوغندا

منذ حوالي 19 ساعة

"الوزراء" يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة 35

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

الخطيب يكلف مرتجى بالسفر لإنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

ستوديو

الليلة.. الناقد الرياضي أحمد جلال ضيف "القاهرة اليوم"

جولة خاصة داخل المعرض التاريخي لهيئة قناة السويس (فيديو)

وليد توفيق يكشف رد فعله بعد تلقيه رسالة من ملك المغرب (فيديو)

فيديو.. انخفاض درجات الحرارة في أجزاء من أوروبا

ads

رياضة

صامويل إيتو يشيد بالنجاح الكبير لبطولة كأس أمم أفريقيا

اختفاء لاعبة في المنتخب السويسري لكرة القدم أثناء السباحة

الروماني لوشيسكو مدربا جديدا للهلال السعودي

المنتخب الغاني يقرر السفر إلي السويس يوم مباراة غينيا بيساو

منوعات

النوم أمام المروحة.. المشكلة الحقيقية و"الحل الوحيد"

ارتفاع ضغط الدم.. "العلامة الخطيرة" على يديك

مسيرة في نيويورك للاحتفال بالمثليين

عماني يمتلك 250 قطعة تراثية نادرة

إسلام سياسي

في ذكرى 30 يونيو.. الإفتاء: الإخوان الإرهابية إلى زوال وتبقى الأوطان (فيديو)

الإرهابية تطلق "هاشتاجات" لتشويه صورة لاعبي المنتخب

"أردوغان" يحذر الإخوان الهاربين من الحديث عن السياسة التركية

"حقيقة الإخوان".. وثائقي أمريكي يكشف إرهاب الجماعة على لسان قادتها

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. "إنجيل الثورة وقرآنها" يحتفي بثورة 30 يونيو

اتحاد الكتاب: الجرائم الإرهابية لن تزيدنا إلا تماسكًا

"طفل الكيل" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 13 يوليو

قصور الثقافة تنعى الفنان محمد أبو الوفا

صفحتنا ع الفيس بوك