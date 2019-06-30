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اقتصاد

270 مليون دولار صادرات الرخام والجرانيت في مصر خلال 5 أشهر

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:08 م
جريدة الدستور
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أعلن المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع صادرت مصر من "الرخام والجرانيت والزجاج" خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة 8% لتبلغ 270 مليون دولار مقابل 250 مليون دولار خلال الفترة ذاتها عام 2018.

وذكر المجلس - في التقرير الشهري الصادر عنه اليوم الأحد - أن صادرت الرخام والجرانيت ارتفعت بنحو 13% ليبلغ مستوى 100 مليون دولار مقابل 89 مليون دولار خلال الفترة ذاتها عام 2018، كما زادت الكميات المصدرة لتبلغ 1.030 مليون طن مقابل 955.823 ألف طن.

وأوضح أنه تم التصدير إلى 100 دولة منها دول يتم التصدير لها لأول مرة وتضمنت (بنين - مالي - سنغافورة - الصومال - جورجيا - بتسوانا - الجابون - بوليفيا - بارجواي - ليبيريا - توجو - لاتفيا - الدنمارك - سورينام)، مشيرًا إلى أن الصين الشعبية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري بنحو 464.845 ألف طن بما قيمته 26.795 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات الرخام والجرانيت إلى ليبيا بلغت نحو 113.360 ألف طن بقيمة 15.120 مليون دولار، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للرخام والجرانيت بنحو 142.733 ألف طن بقيمة 8.149 مليون دولار، تلاها الكويت بنحو 43.286 ألف طن بقيمة 6.427 مليون دولار.

ولفت إلى أن صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى لبنان بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى لعام 2019 نحو 81.342 ألف طن بقيمة بلغت 4.156 مليون دولار، تلاها بريطانيا وشمال إيرلندا بنحو 8.434 ألف طن بقيمة 4.025 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر إلى الجزائر نحو 69.623 ألف طن بقيمة 3.973 مليون دولار.

ونوه بأن المغرب احتلت المرتبة الثامنة من حيث الدولة المستوردة للرخام والجرانيت المصري بنحو 66.012 ألف طن بقيمة 2.373 مليون دولار، تلاها كوريا الجنوبية بنحو 31.260 ألف طن بقيمة 3.511 مليون دولار، تلاها الإمارات العربية المتحدة بنحو 25.382 ألف طن بقيمة 2.868 مليون دولار.

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