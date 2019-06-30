"الكابينت" يجتمع لبحث التهدئة مع حماس والأوضاع على حدود غزة

يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، اجتماعا، في هذه الأثناء، لمناقشة تفاهمات التهدئة الأخيرة مع حركة حماس الفلسطينية، وكذلك الأوضاع على حدود قطاع غزة المحاصر.



ويعد هذا الاجتماع الأول منذ التفاهمات تهدئة بين حماس وتل أبيب، التي تمت، الخميس الماضي، برعاية مصرية وأممية، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.



وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضي، عن إعادة إدخال الوقود عبر معبر "كرم أبوسالم" إلى محطة الكهرباء بالقطاع المحاصر، وكذلك توسيع مساحة الصيد في بحر غزة لمسافة 15 ميلا بحريا، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة، وفق ما جاء في بنود التهدئة التي تم التوصل إليها، مساء الخميس، بعد جهود قوية من قبل مصر والأمم المتحدة.