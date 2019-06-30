الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

"الكابينت" يجتمع لبحث التهدئة مع حماس والأوضاع على حدود غزة

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:07 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
طباعة
يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، اجتماعا، في هذه الأثناء، لمناقشة تفاهمات التهدئة الأخيرة مع حركة حماس الفلسطينية، وكذلك الأوضاع على حدود قطاع غزة المحاصر.

ويعد هذا الاجتماع الأول منذ التفاهمات تهدئة بين حماس وتل أبيب، التي تمت، الخميس الماضي، برعاية مصرية وأممية، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضي، عن إعادة إدخال الوقود عبر معبر "كرم أبوسالم" إلى محطة الكهرباء بالقطاع المحاصر، وكذلك توسيع مساحة الصيد في بحر غزة لمسافة 15 ميلا بحريا، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة، وفق ما جاء في بنود التهدئة التي تم التوصل إليها، مساء الخميس، بعد جهود قوية من قبل مصر والأمم المتحدة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

منذ أقل من ساعة

"يديعوت": الاتصالات المصرية منعت اندلاع تصعيد عسكري بين حماس وتل أبيب

منذ حوالي 4 ساعات

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

منذ حوالي 4 ساعات

"الأرصاد" تزف بشرى لجماهير مباراة مصر وأوغندا

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

الخطيب يكلف مرتجى بالسفر لإنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

ستوديو

الليلة.. الناقد الرياضي أحمد جلال ضيف "القاهرة اليوم"

جولة خاصة داخل المعرض التاريخي لهيئة قناة السويس (فيديو)

وليد توفيق يكشف رد فعله بعد تلقيه رسالة من ملك المغرب (فيديو)

فيديو.. انخفاض درجات الحرارة في أجزاء من أوروبا

ads

رياضة

صامويل إيتو يشيد بالنجاح الكبير لبطولة كأس أمم أفريقيا

اختفاء لاعبة في المنتخب السويسري لكرة القدم أثناء السباحة

الروماني لوشيسكو مدربا جديدا للهلال السعودي

المنتخب الغاني يقرر السفر إلي السويس يوم مباراة غينيا بيساو

منوعات

النوم أمام المروحة.. المشكلة الحقيقية و"الحل الوحيد"

ارتفاع ضغط الدم.. "العلامة الخطيرة" على يديك

مسيرة في نيويورك للاحتفال بالمثليين

عماني يمتلك 250 قطعة تراثية نادرة

إسلام سياسي

في ذكرى 30 يونيو.. الإفتاء: الإخوان الإرهابية إلى زوال وتبقى الأوطان (فيديو)

الإرهابية تطلق "هاشتاجات" لتشويه صورة لاعبي المنتخب

"أردوغان" يحذر الإخوان الهاربين من الحديث عن السياسة التركية

"حقيقة الإخوان".. وثائقي أمريكي يكشف إرهاب الجماعة على لسان قادتها

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. "إنجيل الثورة وقرآنها" يحتفي بثورة 30 يونيو

اتحاد الكتاب: الجرائم الإرهابية لن تزيدنا إلا تماسكًا

"طفل الكيل" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 13 يوليو

قصور الثقافة تنعى الفنان محمد أبو الوفا

صفحتنا ع الفيس بوك