جماهير تونس تشيد بحسن تنظيم بطولة "كان 2019"

أشادت جماهير منتخب تونس بتنظيم مصر الرائع لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، مؤكدين سهولة الوصول للاستادات والدخول لحضور المباريات، وأنهم يجدون سهولة كبيرة فى حضور المباريات والحصول على التذاكر.



كما أشادت الجماهير بتواجد المصريون معهم في مبارياتهم، لمؤازرة منتخب تونس الشقيقة، في مشهد حضارى يؤكد أواصر العلاقات الطيبة بين مصر وتونس.



ويترقب المتابعين للبطولة مواجهات نسور قرطاج على رأس الفرق المرشحة للفوز باللقب، خاصة مع مستواها الجيد حتى الآن.