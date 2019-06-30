الكويت: أنهينا خدمات 116 وافدًا في عدة قطاعات

أعلنت وزارة التربية الكويتية إنهاء خدمات 116 وافدًا يعملون بقطاعاتها المختلفة؛ وذلك في إطار خطة "تكويت" الوظائف الحكومية؛ لإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة.



وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة مراقب ميزانية الوظائف بوزارة التربية الكويتية فلاح الظفيري- في تصريح للصحفيين، اليوم الأحد- إنه تم تسليم قرارات خلو الطرف إلى 116 وافدا من العاملين بالوزارة؛ تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية الكويتي الصادر في عام 2006، والمعدل بالقرار الصادر عن المجلس في 2017، والذي يلزم وزارة التربية ووزارات الدولة بالالتزام بأعداد محددة من الموظفين غير الكويتيين، بهدف "تكويت" الوظائف خلال السنوات الخمس المقبلة.



وثمن الظفيري، جهود الموظفين الوافدين المنتهية خدماتهم، لما قدموه من خدمات طوال سنوات عملهم في الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم، بعد استيفاء كل المستندات المطلوبة.