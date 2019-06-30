الجارديان: علاقة مو صلاح بالجماهير أقوى من أزمة "وردة"

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن العلاقة بين محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والجماهير المصرية التي تحضر مبارايات بطولة الأمم الإفريقية في ستاد القاهرة قوية للغاية ومميزة.



وتابعت أن صلاح أحرز الهدف الثاني للفراعنة في الكونغو، وعلى الرغم من أنه لم يفتتح التسجيل، إلا أن الهتافات الصاخبة تعكس مدى عشق الجماهير المصرية له.



وأضاف أن العلاقة بين صلاح والجماهير أقوى من أنها تتأثر بأزمة عمرو وردة الذي استبعد من معسكر المنتخب وأعاده اللاعبون مرة أخرى، فهو أيقونة مصرية.



وأشارت إلى أن وجهة نظر صلاح في دعم وردة كانت أبعد من اتهامه بالتحرش، فهو كان يحافظ حتى لا تسود الفوضى معسكر المنتخب، مضيفة أن صلاح خاطر بشعبيته العالمية بدعمه لوردة.