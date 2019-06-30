إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في كفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص بمدينة مسير بكفر الشيخ، خلال مشاجرة بسبب خلاف بين عائلتين، تحرر المحضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.



تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بحدوث مشاجرة في مدينة مسيرة بين طرفين بسبب خلاف بينهما عقب محاولة للصلح بين الطرفين، لكن باءت بالفشل، مما أدى إلى نشوب مشاجرة أدت إلى إصابة "ف.ع.م" 19 سنة بجرح نافذه بالبطن والصدر، و"ر.ع.ص" 55 سنة، بجروح نافذة بالبطن، و"ا.ع.م" 28 سنة بجروح بالصدر والوجه، و"م.ع.م" 25 سنة بجروح نافذة بالبطن والوجه، و"ن.ع.م" 30 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"ه.ع.م" 37 سنة، بجروح متعدده بالجسم.



تم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر المحضر رقم 3328 جنح مركز كفر الشيخ، وجار العرض على النيابة العامة.