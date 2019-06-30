بالفيديو.. انييستا يتألق بهدف رائع فى الدوري اليابانى

تألق النجم السابق لنادى برشلونة الإسبانى اندريس إنييستا مع ناديه فيسيل كوبى، وقاده لتحقيق فوزا كبيرا على ضيفه نادى ناجويا جرامبوس بنتيجة 5 – 3، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري اليابانى.



سجل إنييستا هدفين من خماسية فيسيل كوبى فى شباك ناجويا، إذ كان هدفه الأول فى الدقيقة 63 من زمن المباراة، من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، فشل حارس الفريق الخصم فى التصدى لها.



واضاف الرسام ثانى أهدافه فى الدقيقة 69، عن طريق ركلة جزاء، كما سجل المهاجم الإسبانى المخضرم ديفيد فيا أيضا هدفين لفيسيل كوبى فى الدقيقتين 27 و 80 من زمن اللقاء.



بهذا الفوز رفع فيسيل كوبى رصيده للنقطة 21 احتل بهم المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري اليابانى، الذى يتصدره نادى طوكيو برصيد 36 نقطة.