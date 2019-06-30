مبابى يُعقد مهمة برشلونة لاستعادة نيمار

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وجه طلبًا لإدارة النادي الباريسي هذا الصيف.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي طلب من إدارة سان جيرمان الإبقاء على زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا داخل "حديقة الأمراء"، وعدم السماح بانتقاله إلى برشلونة.



وأشارت إلى أن مبابي يريد أن يكون محاطًا في سان جيرمان باللاعبين أصحاب الخبرات، بالإضافة إلى نجوم من الطراز العالمي، للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا والتواجد بسباق الكرة الذهبية.



وأوضحت أن مبابي يريد الإبقاء على نيمار، لأنه يدرك أن قوة سان جيرمان ستتأثر كثيرًا بخروجه من "حديقة الأمراء".



وأفادت تقارير سابقة أن العلاقة متوترة بين مبابي ونيمار، لكن هذا يخالف الحقيقة لأن المهاجم الفرنسي تواصل مع زميله البرازيلي ودعمه عقب التعرض لإصابة قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا.



ويريد مبابي أن يلعب كمهاجم مع سان جيرمان في الموسم المقبل، ويسعى لأن يكون مدعومًا في الملعب بجناح أيسر مميز مثل نيمار دا سيلفا.