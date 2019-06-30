مدرب ناميبيا : سنلعب بطريقة مختلفة مع كوت ديفوار غدا

أكد ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب نامبيا لكرة القدم، أن أي مدير فني يسعي دائما إلى الفوز وأن فريقه لعب في مباراتي المغرب وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا من أجل الفوز ولكن كانت الخسارة.



وأوضح ريكاردو في مؤتمر صحفي عقده اليوم أنه رغم خسارة فريقه أمام المغرب وجنوب أفريقيا إلا أنه فخور بلاعبيه، معتبرا أنهم قدموا أداء جيدا في هذه المباريات.



واختتم حديثه قائلا " اللقاء أمام كوت ديفوار في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات غدا سيكون مختلفا، والفريق سيلعب من أجل الفوز، وسنحاول أن نعالج السلبيات التي ظهرت في لقائي المغرب وجنوب أفريقيا".